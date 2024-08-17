فاقم الهجوم المباغت الذي تشنه أوكرانيا في منطقة كورسك، غربي روسيا، المخاوف من وقوع كارثة نووية، بعد أن اتهمت موسكو كييف بالتخطيط لضرب محطة عملاقة في المنطقة.

كما اتهمت موسكو كييف بالسعي إلى ضرب محطة زابوريجيا النووية؛ وهو ما يثير مخاوف من مواقف وخيمة على أوروبا بأكملها؛ لأن المحطة تعد الأكبر في القارة.

جاء الاتهام الروسي بناءً على اعترافات لأسرى تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، أكدوا أن بلادهم تعتزم القيام بهجوم على المنشآت النووية الروسية، بما فيها في كورسك وزابوريجيا، بحسب موقع "سبوتنيك".

وشهدت محطة زابوريجيا التي تقع جنوب شرقي كييف حريقًا كبيرًا في برج تبريد، وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عنه.

ماذا نعرف عن محطة زابوريجيا؟

تضم محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا، ستة مفاعلات نووية كل منها يولد ألف ميغاواط، بسعة إجمالية تبلغ 5.7 غيغاوات؛ ما يجعلها أكبر من محطة تشرنوبيل التي شهدت كارثة كبيرة في العام 1986.

ويقول مختصون إن زابوريجيا تمتلك أنظمة تبريد في حالات الطوارئ لم تكن موجودة في تشرنوبل، كما أنها تمتلك وسائل أمان تحميها من اصطدام الطائرات.

لكن بعد بدء الحرب ووقوعها تحت سيطرة القوات الروسية في مارس/ آذار 2022، حذرت وكالة الطاقة الذرية ومختصون عن مخاوف من كارثة نووية على أوروبا بأكملها في حال استهداف المحطة.

ورغم أن آثار أي انفجار في المحطة تعتمد على عدة عوامل كالطقس، إلا أن المختصين يؤكدون أن ذلك سيطلق كميات كبيرة من المواد المشعة على غرار كارثتي فوكوشيما في العام 2011، وتشرنوبيل في العام 1986.

وتقول تقارير سابقة إن انفجار المحطة، سيؤدي إلى دمار شامل في دائرة قطرها يصل إلى 5 كيلومترات، فضلًا عن حرائق واسعة، وإطلاق مستويات إشعاعية عالية جدًا في المنطقة تصل أضرارها إلى أوروبا ومناطق أخرى قريبة.

محطة كورسك

على الرغم من أن المحطة أصغر من زابوريجيا، إلا أن أي استهداف لها يهدد بكارثة لن تكون أقل من تشيرنوبيل.

وتقع المحطة في غرب روسيا على ضفة نهر سيم على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب مدينة كورسك، وتضم أربعة مفاعلات، من نفس النوع المستخدم في محطة تشيرنوبيل.

ويحذر مختصون من أن أي ضرر يلحق بمحطة كورسك أو زابوريجيا، سيجعل الدول القريبة سواءً من روسيا أو أوكرانيا غير صالحة للعيش بسبب تسرب الإشعاعات.