نفت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أي دور لطهران في اختراق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الممثلية رداً على اتهامات باختراق حملة ترامب والوصول إلى وثائق: "نحن لا نعير قيمة لمثل هذه الأخبار. الحكومة الإيرانية ليس لديها أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم السبت، أنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها.

وجاء إعلان الحملة بعد أن ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول تحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: "هذه الوثائق تم الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".