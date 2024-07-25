أشهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كتابه الجديد "أنقذوا أمريكا" Save America، الذي يتناول محطات مميزة من حياته، ومراحل من فترة حكمه.

ونشر ترامب صورة الكتاب، عبر منصات تواصل اجتماعي، ويظهر من غلافه صورة الرئيس السابق خلال محاولة اغتياله.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن عن كتابي الجديد "أنقذوا أمريكا".

وأضاف: "كما يعلم الجميع، فقد حقق الكتابان الأولان "رحلتنا معًا" و"رسائل إلى ترامب" نجاحًا مذهلاً، وهذا هو الأفضل على الإطلاق، خاصة في ضوء حقيقة أننا نعيش، الآن، في أمة فاشلة، لكنها لن تفشل لفترة طويلة، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قريبًا".

ويقدم ترامب في كتابه "أنقذوا أميركا"، نظرة لا مثيل لها على سنواته الأربع كرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين، ورؤية لفترة ولايته المقبلة.

وهذا الكتاب مليء باللحظات المميزة من إدارة ترامب الأولى، حيث يحتوي على قائمة من الصور للقمم التاريخية مع زعماء العالم إلى قصص مصورة من البيت الأبيض، وجرى اختيار كل صورة من قبل الرئيس ترامب، جنبًا إلى جنب مع كلماته، والتي توفر نظرة ثاقبة لما سيشكل سنواته الأربع المقبلة في منصبه.

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ويحمل كتاب "أنقذوا أمريكا" صورة الغلاف لترامب بعيد محاولة اغتياله وهو يلوح بقبضته، فيما يعرض الموضوعات والإنجازات الرئيسة للرئيس ترامب، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحاسمة، وتخفيضات الضرائب، والدبلوماسية الدولية، وأمن الحدود، والنجاحات الأخرى التي حققها ترامب.

ووفق موقع الكتاب يعد "أنقذوا أمريكا"، الكتاب الوحيد الذي يسلط الضوء على الماضي، ويقدم خريطة طريق للمستقبل مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.