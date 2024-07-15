واشنطن: صفقة قنابل "الألفي رطل" إلى إسرائيل قيد المراجعة

كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، أن مسألة تسليم واشنطن، صفقة قنابل تزن ألفي رطل، نحو 900 كيلوغرام، إلى إسرائيل، قيد المراجعة، موضحا أن "لا جديد في الصفقة".

وفي مايو الماضي، علقت الولايات المتحدة شحنة تحتوي على قنابل تزن 2000 رطل، كانت في طريقها إلى إسرائيل، وذلك بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متتالية في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأكد ميلر في بيان صدر عنه، "تحقيق تقدم وحل عدد من المشكلات في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، منوها إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن القضايا المتبقية يمكن حلها".

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وتابع "لا نريد أن نرى أي هجمات على المدنيين في غزة، ولا نريد أن نرى أي وفيات بين المدنيين، ولا يوجد ما يبرر الهجمات على المدنيين"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار لأننا نرى المأساة الإنسانية المروعة التي تحدث داخل غزة".

وأردف ميلر، "ما زلنا نسمع من إسرائيل مباشرة أنهم يريدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنهم ملتزمون بالاقتراح الذي طرحه الرئيس بايدن"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل ومصر لإيجاد حلول لمسألة تهريب الأسلحة لحماس عبر الحدود بين مصر وغزة".