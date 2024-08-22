تلقى سكان مبنى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، يقيم فيه يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "رسالة غامضة" من الشرطة تأمرهم بالبقاء في شققهم وعدم الاقتراب من النوافذ.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه أُغْلِق المبنى في ميامي الأمريكية، "بعد رصد جسم مشبوه".

وأشارت إلى أن يائير لم يكن في المبنى وقت الإغلاق، وهو موطن نجل نتنياهو، الذي كان يعيش هناك طوال الحرب.

بينما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن المبنى كان قد شهد في وقت سابق من ذلك اليوم إنذار حريق، ورجّحت أن تكون هناك علاقة بين الحادثتين.