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أول لقاء يجمع بزشكيان مع منافسه الخاسر جليلي (صورة)

أول لقاء يجمع بزشكيان مع منافسه الخاسر جليلي (صورة)
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزكشيانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 12:20 ص

استقبل الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في وقت متأخر من مساء السبت منافسه الخاسر المتشدد سعيد جليلي في مكتبه بالعاصمة طهران، في أول لقاء يجمعها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية.

وقال بيان لمكتب بزشكيان إن الأخير استقبل سعيد جليلي منافسه في الانتخابات الرئاسية، مبدياً استعداده لاستلام خططه ومقترحاته لتحسين أوضاع البلاد.

وبحسب البيان، فإن بزشكيان أكد للمرشح الخاسر الذي هنأه بفوزه بالانتخابات الرئاسية "وجود خطة ليس الشرط الوحيد للنجاح في الأمور، ولكن الاستعانة بالخبراء وأهل العلم والمؤمنين بالعمل والنشاط هو ضمان تنفيذ الخطط".

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بدوره، قال سعيد جليلي خلال استقباله عدداً من أعضاء حملته الانتخابية إنه "التقى بزشكيان وأبلغه بأنه يعتبر من واجبه المساعدة على دعمه لتحقيق أهداف الثورة الإيرانية والوطن".

وأضاف جليلي قائلا: "إذا رأينا خطأ ما يحدث في مكان ما، فنحن مسؤولون في موقفنا عن المساعدة على تصحيح هذا الخطأ، ولا ينبغي أن نصمت ونقول إنه منافسنا".

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 وقالت وزارة الداخلية الإيرانية فجر السبت، إن مسعود بزشكيان حصل على 16.4 مليون صوت مقابل 13.5 مليونا لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية؛ وبذلك يكون بزشكيان رئيسا لإيران خلال انتخابات شارك فيها 49.8% ممن يحق لهم التصويت.

وبحسب الوزارة حصل بزشكيان على نسبة 53.67% بينما حصل جليلي على 44.34%.

 

إيران

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