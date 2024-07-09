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مكاسب متتالية.. روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

مكاسب متتالية.. روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
منطقة نوفي المدمرة في دونيتسكالمصدر: أ ف ب
علي عبدالله
علي عبدالله
09 يوليو 2024، 12:33 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تابعة للقوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة ياسنوبرودوفكا في مقاطعة دونيتسك، في تقدم جديد بعدما أعلنت القوات، يوم أمس، تحقيقها اختراقا في ذات المقاطعة إضافة إلى تقدمها في خاركيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي "تمكن من استهداف مركز قيادي للقوات الأوكرانية بصواريخ موجهة وتم تدمير الهدف"، دون أن تذكر الوزارة مكان المركز.

كما ذكرت أن "القوات الروسية صدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9 هجمات مضادة على عدة محاور وبلغ عدد قتلى الجيش الأوكراني خلال يوم واحد 730 جنديا".

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معارك عنيفة واختراق جديد.. روسيا تتقدم في خاركيف ودونيتسك

  

وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أفاد مصدر عسكري مطلع بأن القوات الروسية حققت اختراقا جديدا في مقاطعة خاركيف، حيث "اقتحمت القوات بلدة ساندي"، في حين تدور معارك في بلدة بيشاني المجاورة.

كما أشار المصدر إلى أن "القوات الروسية ما زالت تتقدم في دونيتسك ووصلت إلى نهر فولشيا، وفي الوقت نفسه، دخلت القوات المسلحة الروسية وسط قرية إيفجينوفكا، وتدور معارك عنيفة هناك".

الحرب الروسية الأوكرانية

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