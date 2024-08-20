اقتحم محتجون مناهضون للحرب على غزة حواجز أمنية أقيمت لحماية مركز "يونايتد سنتر" بمدينة شيكاغو قبيل إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن كلمته في اليوم الأول من المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، الذي سيسمي كامالا هاريس رسميًا مرشحة له.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن بايدن لم يتطرق في كلمته مباشرة إلى هذا الخرق لكنه أكد لاحقًا أن "هؤلاء المحتجين في الشارع لديهم وجهة نظر"، مبينًا أن الكثير من الأبرياء يُقتلون من الجانبين في النزاع الدائر منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوكالة إن الشرطة منعت المحتجين من اقتحام الطوق الداخلي، فيما اعتمر عناصر الشرطة خوذات زرقاء وتسلحوا بدروع وهراوات، ودعت مجموعات المحتجين إلى تظاهرات واسعة خلال هذا الأسبوع احتجاجًا على دعم إدارة بايدن وهاريس لإسرائيل في الحرب مع حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت شرطة شيكاغو في بيان إن المحتجين "اخترقوا جزءًا من الحاجز عند النطاق الخارجي للمؤتمر الوطني الديمقراطي".

وأضاف البيان أن "عناصر إنفاذ القانون تدخلوا فورًا وقاموا باحتواء الوضع، ولم يتم اختراق الطوق الداخلي بتاتًا ولم يشكلوا أي تهديد".

وبيّنت رويترز أن الشرطة دخلت بعد ذلك إلى حديقة عامة قرب مركز المؤتمر لإخلاء المتظاهرين منها، وردد المتظاهرون شعارات منها "فلسطين حرة".

وأكد بايدن في خطابه أن إدارته ستواصل العمل من أجل "إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط، ونعمل على مدار الساعة لتجنب حرب أوسع، ولإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، وزيادة المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية الآن، ووضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين، والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب".