استدعت روسيا، الثلاثاء، القائمة بالأعمال الأمريكية سيتفاني هولمز، احتجاجاً على مشاركة شركة عسكرية خاصة وصحفيين أمريكيين إلى جانب الجيش الأوكراني خلال هجوم "كورسك"، مهددة باستهدافهم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه "تم إبلاغ هولمز باحتجاج موسكو على مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية "كورسك"، وعلى مرافقة صحفيين أمريكيين مع قوات أوكرانية في المقاطعة".

وقالت الوزارة الروسية في بيانها إنها أخضرت المسؤولة الأمريكية بأن المرتزقة الأمريكيين يعتبرون أهدافاً للجيش الروسي.

وقال البيان إن "هذه الممارسات تتعارض مع ادعاءات الإدارة الأمريكية بعدم تورطها في الهجوم الأوكراني على روسيا".

وانتشرت صور مؤخراً تُظهر مسلحين وصحفيين أمريكيين في مقاطعة "كورسك" على صفحة لمجموعة المراقبة الأمريكية Forward Observation Group في "إنستغرام".