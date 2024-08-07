قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة "دفاعياً وهجومياً، وتمضي قدما نحو الانتصار"، في حين يسود ترقّب لهجوم يتوقّع أن تشنّه إيران وحلفاؤها.

وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل "عازمة على الدفاع عن نفسها"، بعد تهديدات بالانتقام لمقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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وقال نتنياهو مخاطبا مجنّدين جدداً في قاعدة تل هشومير العسكرية في تل أبيب: "نمضي قدما نحو الانتصار"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "أدرك أن سكان إسرائيل قلقون، وأطلب منكم شيئا واحدا.. كونوا صبورين وهادئين".

وتابع: "نحن مستعدون على المستويين الدفاعي والهجومي. نحن نضرب أعداءنا، ومصمّمون على الدفاع عن أنفسنا".

وفي حين أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي، لم تعلّق على مقتل هنية في طهران.

إلا أن إيران وحماس تتّهمان إسرائيل باغتيال هنية، وقد توعّدتا مع حزب الله اللبناني بالانتقام.

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على نحو منفصل، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، في مؤتمر صحفي، إن "هذه البلاد قادرة على الدفاع عن نفسها، بالطبع على النحو الذي يشهده أعداؤنا، وإنما أيضا على نحو لم يشهدوه".

وتابع: "نعرف كيف نتعامل مع هذا التهديد الإيراني.. مع حلفائنا نحن قادرون على مواجهتهم".

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع دخول الحرب على غزة شهرها الحادي عشر.