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ملامح جورجيا ميلوني تكشف امتعاضها من بايدن خلال قمة "الناتو" (فيديو)

ملامح جورجيا ميلوني تكشف امتعاضها من بايدن خلال قمة "الناتو" (فيديو)
جورجيا ميلوني وملامح الغضب على وجههاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 4:19 ص

ظهرت تعابير الامتعاض والاستياء بجلاء على وجه جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا خلال مشاركتها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة واشنطن.

ويبدو أن انزعاج ميلوني كان بسبب تأخر الرئيس الأمريكي في الوصول للقاعة لبدء اجتماع خلال قمة حلف شمال الأطلسي، الخميس.

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ورصدت عدسات الكاميرات، التي كانت حاضرة في المكان، ملامح وجه جورجيا ميلوني الغاضبة، خلال حديثها مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال انتظار حضور بايدن.

ونظرت ميلوني إلى ساعة في يدها، دلالة على مرور الوقت، كما حركت عينيها وشفتيها بشكل يعكس الاستياء من تأخر شخص ما، فيما أخرج شخص إلى جانبها هاتفه متحققاً من الوقت على ما يبدو.

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وانتظر قادة دول "الناتو" لفترة طويلة قبل أن يصل بايدن والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لبدء أعمال ثالث يوم من القمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر ميلوني لانتظار بايدن، حيث كان آخر القادة الذين وصلوا إلى قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

وصافح بايدن ميلوني حينها بشكل وصف بأنه "غريب"، وقالت له ممازحةً: "يجب ألا تجعل سيدة تنتظر هكذا".

 

جورجيا ميلونيإيطالياجو بايدنالناتو

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