أفادت السلطات الروسية، اليوم، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود. بحسب وكالة "رويترز".

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الخميس، إن رجلًا قُتل، وأُصيب ثلاثة أشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على قرية رجيفكا بالمنطقة.

وتعرضت بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا لعدد كبير من الهجمات عبر الحدود خلال الحرب.

وفي مسعى لحماية المنطقة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف الأوكرانية.

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إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أنها صادرت سفينة شحن ترفع العلم الكاميروني، تتهمها بنقل حبوب مصدرها شبه جزيرة القرم. وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن السفينة "أوسكو ام أف يو" دخلت مرتين مرفأ سيفاستوبول، بعدما أوقفت تشغيل نظام "إيه آي إس" الذي يسمح بتقفي أثرها.

وأشار إلى أن السفينة غادرت في المرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 محملة بثلاثة آلاف طن من المنتجات الزراعية لحساب شركة تركية.