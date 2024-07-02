رغم أدائه الضعيف... حملة بايدن تكشف عن تبرعات قياسية لبايدن يوم المناظرة

قالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه جرى جمع تبرعات قياسية "على المستوى الشعبي" لصالح الحملة في يوم المناظرة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، التي كان أداء بايدن فيها ضعيفًا للغاية.

وتحرص حملة بايدن على إظهار قوة جمع التبرعات بعد الأداء الضعيف للرئيس في المناظرة؛ ما دفع بعض الديمقراطيين إلى مطالبته بالتخلي عن ترشيح الحزب له لخوض انتخابات الرئاسة.

وأشارت، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أنها وحلفاءها الديمقراطيين جمعوا 264 مليون دولار في الربع الثاني من العام بما يشمل 127 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت حملة الرئيس بايدن أن جهود إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي لديها حاليًّا 240 مليون دولار نقدًا.

وقالت جولي تشافيز رودريجيز مديرة حملة بايدن في بيان "جمع التبرعات في الربع الثاني من العام شهادة على القاعدة المخلصة والمتنامية من المؤيدين، الذين يقفون بثبات خلف الرئيس ونائبته"،

واعتبرت أن ذلك "دليل واضح على أن ناخبينا يدركون أن الاختيار في هذه الانتخابات بين الرئيس بايدن، الذي يقاتل من أجل الشعب الأمريكي وبين دونالد ترامب الذي يقاتل من أجل نفسه؛ لأنه مجرم مدان".

في المقابل، جمع ترامب تبرعات كبيرة أيضًا، إذ قالت حملته واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر الماضي، إنهما جمعا 141 مليون دولار في شهر مايو/أيار الماضي، وهو مبلغ يقترب من ضعف ما تم جمعه الشهر السابق بفضل سيل من الدعم بعد إدانته في محاكمة تتعلق بدفعه أموالًا لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.