كشفت صحيفة Neue Osnabrücker Zeitung عن مخالفات قانونية وجرائم مثل التسبب في ضرر جسدي خطير، والتحريض على الكراهية العرقية والإكراه، يتعرض لها اللاجئون في ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فقد سجلت الشرطة الألمانية 519 هجوما واعتداء على اللاجئين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، أسفرت هذه الأعمال عن إصابة 46 شخصا، من بينهم 6 أطفال، فيما أفادت الشرطة بأن 456 من هذه الهجمات نسبت إلى جماعات يمينية متطرفة، كما تم تسجيل 69 هجوما على أماكن إقامة اللاجئين.

وفي مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، حيث سجل 1155 هجوما، يلاحظ انخفاضا في عدد الاعتداءات، فيما أشارت التقارير إلى أن معظم الجرائم تركزت في ولايتي سكسونيا وتورينغن، حيث ستجري الانتخابات الإقليمية في الأول من سبتمبر المقبل.

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وقالت كلارا بونغر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ"، بأن هناك علاقة وثيقة بين الخطاب العنصري الصادر عن السياسيين والعنف العنصري في الشوارع.

وأكدت بونغر أن تصريحات السياسيين اليمينيين التي تدعو إلى "إعادة التهجير" وتحمل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية، تدفع العنصريين إلى ارتكاب الهجمات.