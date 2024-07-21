قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأحد بالونات تحمل نفايات باتجاه الجنوب، وأعلن أنه سيرد ببث دعاية على "نطاق واسع" عبر مكبرات للصوت، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الجيش أن تصرفات الشمال التي تفاقم التوتر بالقرب من الحدود، حيث تحشد الدولتان أسلحة، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفًا أن نظام كوريا الشمالية سيكون المسؤول الوحيد عن ذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الفريق "كيم ميونغ-سو"، "كما حذرنا بضع مرات، سينفذ الجيش عمليات بث عبر مكبرات الصوت على نطاق واسع، وعلى جميع الجبهات بدءًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم"، ووصف إطلاق الشمال للبالونات بأنه مبتذل ومشين.

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وقالت رويترز إن ناشطين ومنشقين فروا من الشمال منذ أعوام يرسلون بالونات من كوريا الجنوبية تحمل منشورات دعائية ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية، ما أثار غضب بيونغ يانغ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي "كيم كانغ إيل"، إن كوريا الشمالية تعتزم نثر "أكوام من النفايات والقاذورات" على المناطق الحدودية وأجزاء أخرى من كوريا الجنوبية، واصفًا إياها بأنها خطوة "انتقامية" ضد المنشورات التي نشرها النشطاء الكوريون الجنوبيون.

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وأضافت رويترز أن جيش كوريا الجنوبية كان قرر الأسبوع الماضي استئناف حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة، لاستهداف كوريا الشمالية ردًّا على إطلاق البالونات التي تحمل نفايات عبر الحدود.

ومنذ مايو/أيار الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، وحذر الجيش الكوري الجنوبي الجمهور من لمس البالونات البيضاء والأكياس البلاستيكية المرفقة بها بعد سقوطها، لأنها تحتوي على "نفايات قذرة وقمامة"؛ ما أصبح مصدرًا إضافيًّا للتوتر بين الكوريتين.