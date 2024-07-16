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واضعاً ضمادة على أذنه.. أول ظهور علني لترامب بعد محاولة اغتياله (فيديو وصور)

واضعاً ضمادة على أذنه.. أول ظهور علني لترامب بعد محاولة اغتياله (فيديو وصور)
ترامب في أول ظهور منذ محاولة اغتيالهالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 2:25 ص

ظهر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب علنا ​​لأول مرة في مؤتمر الحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن منذ محاولة اغتياله في مطلع الأسبوع، وفق رويترز.

وكان ترامب واضعا ضمادة كبيرة على أذنه اليمنى حيث أصيب بالرصاص يوم السبت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

 

 

وأصيب ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، يوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

 

 

 

 

ترامبأمريكا

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