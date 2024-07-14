ذكّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بتحذيرها السابق من حملة تحريض ضد ترامب يشنها خصومه الديمقراطيون، وذلك في أول تعليق لها على محاولة اغتيال ترامب، وفق "RT".

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد: "لقد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال. منذ شهرين بالضبط، لفتتُ الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يشجعون حرفيا التحريض على الكراهية للمعارضين السياسيين، كما قدمتُ أمثلة على التقليد الأمريكي المتمثل في اغتيالات ومحاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الرئاسيين".

وأرفقت زاخاروفا مع التعليق رابطا لنص نشرته في 13 مايو/ أيار الماضي، أشارت فيه إلى ما وصفته بـ"نفاق الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان" الذين يعلن بعضهم في الولايات المتحدة صراحة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب".

وشددت على أن مثل هذه التصريحات لا تأتي في شبكة اجتماعية ما، وإنما في وسائل الإعلام الرسمية على لسان سياسيين ديمقراطيين.

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ونجا ترامب أمس السبت من محاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

وأُصيب ترامب في أذنه، وقُتل شخص آخر كان بجواره، كما أصيب اثنان آخران، فيما قَتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.