قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي الخميس، إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

وقالت هاريس للصحفيين "أنا مستعدة، فلنفعلها"، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المرجح أن تكون هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لإعادة انتخابه يوم الأحد الماضي وسط مخاوف من أنه لم يعد يتمتع باللياقة البدنية أو القدرات العقلية اللازمة لخوض ما يُتوقع أن يكون سباقًا شاقًا ضد ترامب.

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وكان مستشار بارز لحملة ترامب الانتخابية، استبعد مشاركة الرئيس السابق في مناظرة تلفزيونية مع هاريس تستضيفها شبكة (ABC) في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وقال جيسون ميلر إن عدة مناظرات تلفزيونية ستجري بين الرئيس الأمريكي السابق ونائبة الرئيس كامالا هاريس دون أن يحدد موعدها.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ميلر، قوله إن حملة ترامب "غير ملتزمة" بالمناظرة التي ستستضيفها شبكة (ABC) في العاشر من سبتمبر/أيلول.