أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، أنه وقع قرارًا يحظر الوصول إلى منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في البلاد لمدة عشرة أيام، وفقاً لوكالة "رويترز".

وهاجم مادورو على نحو متكرر إيلون ماسك، مالك "إكس"، منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 28 يوليو/تموز.

وبعد الانتخابات التي أعلن مادورو فوزه بها، رُوِّج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داخل البلاد وخارجها، مطالبين مادورو بالاستقالة والإقرار بفوز مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث.

وأعلن مادورو ولجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة، إلا أن المعارضة تقول إن مرشحها هو الذي فاز وتؤكد أن لديها إحصاءات للأصوات تثبت ذلك. ولم ينشر مادورو ولا لجنة الانتخابات إحصاءات مفصلة للأصوات.