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تداعيات واقعة بنسلفانيا تطال "برج ترامب" (فيديو)

تداعيات واقعة بنسلفانيا تطال "برج ترامب" (فيديو)
مدخل برج ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 2:14 ص

أعلنت شرطة ولاية نيويورك أنها شددت إجراءات الأمن في برج ترامب وعدة مواقع رئيسية أخرى في المدينة، بعد إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد بولاية بنسلفانيا، يوم السبت.

ذكرت شبكة "آي.بي.سي" أن المتحدث باسم عمدة نيويورك، إريك آدامز، أبلغ العمدة بالحادث. وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية أيضًا في "40 وول ستريت" و"فولي سكوير" ومجلس المدينة.

 

 

تتواجد قوات شرطة نيويورك بالفعل في برج ترامب بمانهاتن، على الرغم من أن الرئيس السابق نادراً ما يزور مقر إقامته السابق.

وفي بيان، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن هناك تحقيقاً نشطاً جارٍ في حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

رئيس الجهاز، أنتوني جوغيلمي، أكد على منصة "إكس" أن الخدمة السرية اتخذت تدابير وقائية لحماية الرئيس السابق، وأنه يتمتع بالسلامة.

برج ترامب

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