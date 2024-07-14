شبّهه بروزفلت.. كيف تفاعل إيلون ماسك مع حادثة ترامب؟

أعلن الملياردير إيلون ماسك دعمه الرسمي للمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار، واصفًا الرئيس السابق بأنه "قوي".

وقال ماسك على منصة X: "أنا أؤيد الرئيس ترامب تمامًا وآمل تعافيه السريع".

وفي منشور لاحق، قال: "آخر مرة كان لدى أمريكا مرشح بهذه القوة كان ثيودور روزفلت" وفق تعبيره.

وكان ماسك يقارن ترامب بثيودور روزفلت، الذي نجا من محاولة اغتيال في أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في العام 1912.

ونشر ماسك في وقت لاحق صورة لترامب والدماء على وجهه وهو يرفع قبضة يده اليمنى نحو الحشد.

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وفي منشور منفصل، شارك ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" صورة تظهر ترامب وهو يرفع قبضته في الهواء والعلم الأمريكي خلفه ومع أعضاء الخدمة السرية يتدافعون لحمايته.

وقالت شبكة"سي إن بي سي" الأمريكية إن هذه المنشورات تعزز تحول ماسك نحو السياسة اليمينية وتمنح ترامب داعمًا بارزًا في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 5 نوفمبر المقبل.

وفي حين أن ماسك لم يؤيد ترامب بشكل مباشر قبل حادث السبت، فقد أوضح أنه يعارض عودة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، وادعى في منشور له في مارس الماضي أنه لن يتبرع بالمال لأي من المرشحين للرئاسة.

ولكن ماسك التقى مع ترامب في وقت سابق من هذا العام في نادي مارالاغو الخاص به في بالم بيتش.

وقال في اجتماع المساهمين السنوي لشركة "تيسلا" لعام 2024، إنه "أجرى بعض المحادثات" مع ترامب، وقال ماسك أيضًا في ذلك الحدث إن ترامب "اتصل بي فجأة دون سبب" وفق تعبيره.