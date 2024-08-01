حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، الخميس، من أن إسرائيل تحاول توسيع نطاق حرب غزة ولا تريد وقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن أردوغان أخبر بايدن أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "في كل خطوة"، وفق "رويترز".

وشددت الرئاسة التركية على أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي أثار "خيبة أمل شديدة" في تركيا والعالم.

وأشار البيان التركي إلى أن مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجّه "ضربة قوية" لجهود وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن أردوغان تعهد أيضاً بمواصلة العمل على تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي.

في ذات السياق، قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة الخميس لحضور جنازة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي قُتل في طهران أمس الأربعاء.

من جهة أخرى، قال بيان الرئاسة التركية إن بايدن شكر أردوغان على الجهود المتعلقة بعملية لتبادل السجناء في أنقرة بين دول من الشرق والغرب، من بينها روسيا والولايات المتحدة.