أظهرت مذكرة استطلاع بين مسؤولي الحزب الديموقراطي الأمريكي، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام كل المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وفق ما نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي.

وبحسب المذكرة التي أجرتها مؤسسة " BlueLabs Analytics"، كشفت نتائج من مقابلات مع أكثر من 15000 ناخب في سبع ولايات حاسمة، عن تقدم المرشحين الديمقراطيين البدلاء على بايدن بمتوسط ثلاث نقاط، وهذا يشمل نائبة الرئيس كامالا هاريس.

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وبحسب المذكرة، كان أقوى المرشحين المحتملين هم السناتور عن أريزونا مارك كيلي، وحاكم ولاية ماريلاند ويس مور، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر، حيث تفوق الأربعة على بايدن بحوالي 5 نقاط عبر الولايات التي تشهد منافسة.

ووفقا لـ"بوليتكو"، فإن "قادة الحزب الديمقراطي حرصوا على إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي جانباً ومنع حزبه من خسارة تاريخية مقابل دونالد ترامب".