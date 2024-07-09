جامعة نيويورك تسوي قضية رفعها طلاب يهود

توصلت جامعة نيويورك الأمريكية إلى تسوية في قضية أقامها طلاب يهود اتهموا الجامعة بالتقاعس عن التصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي.

ولم يُكشف على الفور عن بنود التسوية التي تم التوصل إليها يوم الاثنين، وفق "رويترز".

وقال محامي الطلاب والمتحدث باسم الجامعة إن الطرفين سيصدران بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء.

ويحلّ الاتفاق واحدة من الدعاوى القضائية العديدة التي تتهم جامعات كبرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، بالسماح بمعاداة السامية والتشجيع عليها في أعقاب اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ورفع 3 طلاب الدعوى على جامعة نيويورك في محكمة مانهاتن الاتحادية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واتهم الطلاب الجامعة بانتهاك قانون الحقوق المدنية الاتحادي من خلال تطبيق سياساتها المناهضة للتمييز بشكل غير متساو، بما في ذلك عن طريق السماح بهتافات مثل "استخدموا الغاز ضد اليهود" و"هتلر كان على حق" مع تجاهل مظاهر أخرى للتعصب.

وزعم المدعون أيضاً أن مسؤولي جامعة نيويورك، بمن فيهم رئيستها ليندا ميلز، "تجاهلوا أو تباطأوا أو تعاملوا باستكانة" مع شكاوى الطلاب اليهود.

وسعت جامعة نيويورك إلى رفض الدعوى قائلة إن الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية انخفضت بشكل كبير بعد ارتفاعها في بادئ الأمر بعد اندلاع الحرب.

وقالت الجامعة أيضاً إنها اتخذت خطوات أكثر بكثير مما يتطلبه القانون لمعالجة مخاوف الطلاب، بما في ذلك اعتماد "خطة من عشر نقاط" لتعزيز الأمن داخل الحرم الجامعي واتخاذ إجراءات تأديبية الأشخاص الذين ينتهكون سياساتها المناهضة للتمييز.

والجامعات الأخرى التي واجهت دعاوى قضائية مماثلة تشمل "كارنيجي ميلون" و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا وبيركلي وجامعة بنسلفانيا.

وأُلغيت جلسة محكمة كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، للنظر في طلب جامعة نيويورك رفض الدعوى.