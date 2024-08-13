أطلقت صافرات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة كييف، ومقاطعة فينيتسا جنوبي غربي كييف، ثم امتد الإنذار إلى مناطق أخرى للبلاد.

ونتيجة لذلك، تم إعلان، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفق بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، وفقا لشبكة "آر تي" الروسية.

وبحسب الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي في شمال أوكرانيا، فقد تعرضت المنطقة لقصف بصواريخ وطائرات دون طيار، استهدف مرافق للبنية التحتية.

وتقع "سومي"، على الحدود مع مقاطعات "كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية"، وتبعد عاصمة المقاطعة نحو 30 كم عن الحدود الروسية.

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وسبق أن أعلن الجيش الروسي، عن ضرب معدات واحتياطيات للجيش الأوكراني في "سومي"، في إطار التصدي للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على كورسك الأسبوع الماضي.