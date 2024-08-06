كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إيران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متقدمة، تحسبا لأي مواجهة مسلحة مع إسرائيل.

وأكد مسؤولان إيرانيان مطلعان على تخطيط الحرب، أحدهما عضو في الحرس الثوري، أن إيران تقدمت بهذا الطلب.

وقال المسؤولان، إن روسيا بدأت في تسليم أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي. وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بمناقشة المساعدات علناً.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ حليفا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، بأن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع "شريكتها الإستراتيجية روسيا".

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ويأتي هذا الطلب الإيراني في وقت تستعد فيه طهران لتوجيه ضربة لإسرائيل، انتقاما لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.