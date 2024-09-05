"مروع".. الرئيس الإسرائيلي يعلق على هجوم ميونيخ

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، إنه "رُوِّع" بما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" في ميونيخ عندما أطلق مسلح النار على الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق للحقبة النازية في المدينة، وفق "فرانس برس"".

وقال هرتسوغ في منشور على منصة "إكس": "تحدثت الآن مع الرئيس الألماني، صديقي العزيز فرانك-فالتر شتاينماير. أعربنا معا عن إدانتنا المشتركة وروعتنا من الهجوم الإرهابي هذا الصباح قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحًا فتح النار على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية قتلته وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، فقد "أطلق رجل، على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مستخدمًا بندقية M16، حيث تقع القنصلية قرب مركز توثيق جرائم الحرب النازية".

وأضافت: "لم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، في حين تمكنت الشرطة من قتل المهاجم، وبدأت عمليات بحث في عدة مناطق بالمدينة".