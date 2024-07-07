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ردا على ماكرون.. لوبان ترفض إرسال أي جندي فرنسي لأوكرانيا

ردا على ماكرون.. لوبان ترفض إرسال أي جندي فرنسي لأوكرانيا
زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان المصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
07 يوليو 2024، 9:35 ص

شددت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان على أن حكومة التجمع ستضمن عدم تمركز القوات الفرنسية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف حال فوزها بالانتخابات، وهي الفكرة التي لم يستبعدها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.

وقالت لوبان في تصريحات لشبكة "سي أن أن" ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، بأن الحزب لن يسمح بذلك في حال كان له رأي في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الحالية، كما لن يسمح بتقديم الأسلحة الفرنسية بعيدة المدى لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

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وجاء تصريح لوبان بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام استبعاد إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.

فرنساأوكرانيا

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