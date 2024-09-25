ترامب: أنا "مهدد" من إيران ومحاط برجال وبنادق

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنّ هناك "تهديدات كبيرة" على حياته من قبل إيران، وفق وكالة "فرانس برس".

وكتب ترامب على شبكته "تروث سوشيل": "تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران، الجيش الأمريكي بأكمله يراقب وينتظر".

وأضاف: "اتخذت إيران خطوات لم تنجح، ولكنها ستحاول مجدّدًا.. أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر ممّا سبق لي أن رأيت".

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ويأتي ذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أنّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذّرته من تهديدات "حقيقية ومحدّدة" من قبل طهران.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء، أنّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحدّدة" لاغتياله.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحملة قولها في بيان، إنّ "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق الثلاثاء على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

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وكان المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، قد تعرض خلال الأشهر الأخيرة إلى محاولتي اغتيال، أسفرت إحداهما عن إصابته بجروح خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.