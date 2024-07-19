اجتاح متظاهرون الجمعة سجنا في منطقة نارسينغدي بوسط بنغلادش وأطلقوا سراح "مئات" المعتقلين قبل أن يضرموا النار في المبنى، على ما أفاد شرطي وكالة فرانس برس.

وقال الشرطي طالبا عدم كشف اسمه "فر المعتقلون من السجن وأضرم المتظاهرون النار" فيه، مضيفا "لا أعلم عدد المعتقلين، لكنهم بالمئات".

وأكد المسؤول الحكومي الكبير في المنطقة موشومي ساركر، اقتحام السجن، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال أحد السكان المحليين إنه شاهد 20 رجلا على الأقل يغادرون السجن حاملين أمتعتهم في أكياس.

وتشهد بنغلادش منذ الأول من تموز/يوليو تظاهرات طلابية تطالب بإصلاح نظام التوظيف في القطاع العام على خلفية أزمة توظيف حادة في صفوف الخريجين في البلد البالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة.

ويطالب الطلاب الحكومة بالتخلي عن نظام الحصص في وظائف القطاع العام وبتطبيق نظام قائم على الجدارة.

ويرون أن هذا النظام يهدف إلى محاباة أبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ العام 2009.

وشهدت التظاهرات اشتباكات عنيفة بين الطلاب من جهة والشرطة ومتظاهرين مناهضين لهم من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل منذ الثلاثاء.