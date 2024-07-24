كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" للمشرعين، اليوم الأربعاء، أن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى بحثا على "الإنترنت" عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي.

وقال راي، في شهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن توماس كروكس "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من يوليو/ تموز تقريبا، حسبما أوردت "رويترز"

وأكد أن لا براهين لدى الوكالة بشأن وجود شركاء لمنفّذ محاولة الاغتيال، مشيرا، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عنه، إلى أن التحقيقات بشأن الحادثة، ودوافع منفّذ الهجوم، لا تزال مستمرة.

وتأتي تصريحات راي بعد يوم من استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل، التي قالت، يوم الاثنين، إن "الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

ونفَّذ توماس ماثيو كروكس (20 عامًا) محاولة اغتيال ترامب، إذ أطلق النار عليه من بندقية بعد دقائق فقط من بدئِه التحدث خلال تجمع انتخابي، قبل أن يتمكن أحد قنّاصة جهاز الخدمة السرية من قتله بعد 26 ثانية على إطلاقه أول 8 طلقات.