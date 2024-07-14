ما الرسالة التي حاول ترامب إيصالها لأنصاره لحظة محاولة اغتياله؟ (صور)

نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال نفذها شاب عشريني يدعى توماس ماثيو كروكس مستخدماً بندقية "AR-15" التي تعتبر النسخة شبه الآلية للبندقية العسكرية "M-16".

وكان كروكس، المنتمي للحزب "الجمهوري"، والذي أعرب عن كرهه لترامب، مرتدياً زياً عسكرياً مموهاً باللون الرمادي، وأطلق الرصاص عليه من سطح مبنى قريب يطل على التجمع الانتخابي لترامب.

وعمّ الذعر وعلَت الصيحات وتزايد الصراخ مع سماع أزيز الرصاص، فيما انبطح مشاركون أرضاً مذعورين، وارتجت المنضدة التي كان ترامب يتكلم منها قبل ثوان، وهرع الحراس لمساعدة ترامب على الوقوف وراحوا يحمونه بأجسادهم.

وبمجرد إطلاق الرصاص على المرشح الطامح للعودة إلى البيت الأبيض مجدداً في نوفمبر/ تشرين الثاني، لفتت لغة جسده وردود فعله انتباه الكثيرين، خاصة وهو ينزف بشكل واضح من مكان إصابته.

وفور إطلاق الرصاص وتأكد إصابة الرئيس السابق، هرع أفراد الخدمة السرية الأمريكية نحوه وأسقطوه أرضاً لتجنيبه ما قد يكون أكثر خطراً، إلا أنه هبّ واقفاً وتعمد إظهار وجهه الدامي ورفع قبضة يده عالياً.

وبدا دونالد ترامب، البالغ 78 عاماً، في حالة ذهول، وقد سقطت عن رأسه القبعة الحمراء التي يرتديها عادة. لكنّ ذلك لم يمنعه من رفع قبضته متحدياً.

ورأى كثيرون في تلك اللقطة رسالة واضحة بأن ترامب يريد التأكيد على أنه الأقوى والأصلح والأجدر بقيادة الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وأنه لن يحول بينه وبين ذلك سوى الموت، وليس جو بايدن منافسه الديمقراطي.

وقال بلايك مارنيل، البالغ 59 عاماً، الذي كان جالساً في الصف الأمامي: "عندما رفعوه (ترامب) بدا لي أنهم يريدون إخراجه بأسرع وقت ممكن، فيما أراد هو البقاء، ورفع قبضته لكي يراه الحضور".

وتعزيزاً لتلك الرسالة، قال دونالد جونيور، نجل ترامب، في تصريح له إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع والده للاطمئنان عليه، وأكد أن والده "في حالة معنوية عالية".

وشدد دونالد الابن، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، على أن والده، المرشح القوي لمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، سيظل يقاتل من أجمل حماية أمريكا، مرفقاً تدوينته بصورة والده رافعاً قبضة يده وإلى جواره العلم الأمريكي في رسالة رمزية.

أما إيريك نجل ترامب الآخر، فنشر ذات الصورة لوالده وعلق عليها قائلاً: "المقاتل الذي تحتاجه أمريكا"، وأتبعها بتدوينة أخرى قال فيها: "لا تستسلم ابدا!!".

يذكر أن حملة دونالد ترامب الانتخابية، أعلنت بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، السبت، أن المرشح الرئاسي سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.