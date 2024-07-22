أجرت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اتصالات مع الرئيسين السابقين، باراك أوباما، وبيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، حسبما ذكرت شبكة "سي أن أن".

وقالت الشبكة إن هذه الاتصالات جزء من أكثر من 10 ساعات قضتها نائب الرئيس في العمل على الهواتف بعد ظهر أمس الأحد وحتى المساء، لحشد الدعم من الزعماء الديمقراطيين بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق 2024 الرئاسي.

وأضافت أنه "خلال أقل من يوم، وصلت هاريس إلى أكثر من 100 من قادة الحزب (الديمقراطي)، ومشرعين، وحكام، وقادة العمال، وزعماء المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية".

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وقالت "سي أن أن" إن باراك أوباما، لم يؤيد في بيانه، هاريس، بل ترك العملية الحزبية لتلعب دورها، بينما أبدى بيل كلينتون وهيلاري دعمهما لنائب الرئيس.

وجمعت كاملا هاريس نحو 50 مليون دولار لحملتها الرئاسية في أقل من يوم بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وإعلان دعمه لها.

كما أعلن عدد كبير من الديمقراطيين دعمهم لهاريس بعد بيان بايدن الأحد، فيما أبدى آخرون، بينهم مؤثرون، تريثهم تجاه هذه الخطوة.