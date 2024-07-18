تشهد بنغلادش منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجات طلابية دامية ذهب ضحيتها حتى الآن 16 شخصا، للمطالبة بإنهاء الحصص "التمييزية" في الوظائف الحكومية بما في ذلك تلك المخصصة لأبناء أبطال الاستقلال.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات من قبل الطلاب في عدة جامعات، قبل أن تتسع دائرتها، للمطالبة بإنهاء النظام الذي يصفه المحتجون بـ"العنصري"، والذي يعطي امتيازات لأبناء طبقات معينة لشغل الوظائف الحكومية.

ويخصص النظام الحالي في بنغلادش أكثر من 50 % من الوظائف الحكومية، أي مئات آلاف الوظائف، لفئات معيّنة من السكان. وتشمل هذه الحصة 30 % لأبناء الأشخاص الذين قاتلوا في سبيل الاستقلال في العام 1971، و10 % للنساء، و10 % لمناطق محددة.

واعتبر الطلاب المحتجون أنه يجب الإبقاء فقط على الحصص الداعمة لتوظيف الأقليات الإثنية وذوي الحاجات الخاصة والبالغة نسبتها 6 %.

واندلعت الإثنين، اشتباكات بين معارضين للنظام وآخرين مؤيدين له؛ ما تسبب بإصابة أكثر من مئة طالب.

وفي مسعاها لاحتواء الاحتجاجات، علقت السلطات مؤقتا، العمل بالنظام، إلا أن هذا الإجراء رأى فيه المحتجون، طريقة للمراوغة؛ ما تسبب بتصاعد الاحتجاجات.

وأمرت بنغلادش، الخميس، بوقف شبكة الإنترنت النقال في كل أرجاء البلاد، على ما أفاد وزير الاتصالات المنتدب زنيد أحمد بالاك.

وأوضح بالاك، ردًّا على سؤال لوكالة "فرانس برس" لتأكيد هذه الخطوة: "نعم قمنا بذلك"، مشيرًا إلى أنها ضرورية "لضمان أمن المواطنين".

وفي أحدث تطور يدل على تأزم المشهد، أضرم متظاهرون النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الأشخاص" عالقون داخل المكاتب، كما أعلنت المحطة في منشورات على صفحتها على "فيسبوك".

وكتبت المحطة: "حريق كارثي في هيئة الإذاعة والتلفزيون العام يمتد بسرعة. نسعى لتعاون خدمة الإطفاء. هناك العديد من الناس عالقون في الداخل".

وأضافت: "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".