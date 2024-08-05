نفت إيران، عبر بيان لوزارة خارجيتها، استقبال أي وفد أمريكي لبحث التوتر مع إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "بعض هذه الأخبار لا يستحق إنكارها ونفيها، والمعلومات يقدمها مجلس الأمن في البلاد هي معلومات صحيحة، وهذا الخبر لا يستحق الإنكار ولا أساس له من الصحة".

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية، قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"الرفيع" في "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، قوله إن "وفداً أمنياً أمريكياً زار إيران بوساطة عُمانية؛ لنقل رسالة تهدئة وتحذير إلى قادة طهران".

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وبحسب الصحيفة الكويتية فإن "الوفد وصل سراً إلى طهران للعمل على تفادي احتمال نشوب حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة".

وذكرت "الجريدة" أن "طائرة الوفد الأمريكي انطلقت من تركيا وحطّت في مطار بيام بمدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية الخميس الماضي، وعقد اجتماع لمدة ساعتين بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في المطار الخاضع لإشراف الحرس الثوري، قبل أن يعود الضيوف إلى أنقرة".

وتزايدت المخاوف من نزاع إقليمي واسع في المنطقة، بعد أن هددت إيران وميليشياتها بالرد على اغتيال هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.

وتزامن ذلك مع دعوات دول عربية وغربية رعاياها لمغادرة لبنان، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.