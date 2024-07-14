رمز لأنصاره.. صورة ترامب بوجه ملطخ بالدماء ستطغى على السباق الانتخابي

أكد تقرير فرنسي أن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب ستغير وجه السباق الانتخابي، مشيرًا إلى "صور سيسجلها التاريخ".

ويسلط التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية الضوء على محاولة الاغتيال التي وصفتها بأنها "حدث درامي، لكنه يعزز شعبية دونالد ترامب بين قاعدته الانتخابية".

صور راسخة

وبحسب التقرير، فإن الواقعة التي جرت خلال دقيقتين، خلفت بضع صور ستكون حاسمة في السباق الانتخابي، منها صورة دونالد ترامب، وهو يغطي أذنه عند الطلقات الأولى، وصورته وهو ملقى على الأرض، تحت حماية أفراد الخدمة السرية، وقطرات من الدم تسيل على وجهه، وصورة ترامب أثناء الوقوف، وحراسه الشخصيون من حوله، وأذنه اليمنى تنزف، وصورة إجلائه إلى خارج المسرح، وهو يرفع قبضته لمؤيديه.

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وقال التقرير "دقيقتان طويلتان ملخصتان في بضع صور التقطها مصورون صحفيون، وتنتشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، صور ستُسجل للأبد في تاريخ الولايات المتحدة، وستميز هذه الحملة الرئاسية".

وبحسب المحلل إيان بريمر، المتخصص في شؤون البيت الأبيض، فإن محاولة الاغتيال هذه ستغير الوضع تمامًا في هذه الحملة.

مهمة لبقية الحملة

وعلق بريمر بأن "هذه الصورة لترامب في وضعية الوقوف، ووجهه ملطخ بالدماء، ومصاب، وقبضته مرفوعة، وأفراد الخدمة السرية من حوله، وهو يدعو أنصاره للقتال، إنها صورة أيقونية بالفعل، أعتقد أنها صورة ستصبح مهمة جدًّا لبقية هذه الحملة"، وفق تعبيره.

وتابع بريمر أن الصورة "تعزز احتمال فوز ترامب على الرئيس بايدن الذي تكمن نقطة ضعفه الكبيرة في عمره وحقيقة أنه لا يُنظر إليه على أنه قوي جسديًّا كما رأينا خلال المناظرة التي تحدث فيها الجميع لمدة أسبوعين، ومع ذلك، فإن هذه الصورة لترامب تُظهره قويًّا، وأعتقد أنها عامل حشد لمعسكره لفترة طويلة" وفق تأكيده.

وتابع التقرير الفرنسي أنه "بالنسبة لمؤيدي دونالد ترامب، فإن صورته والقبضة مرفوعة والأذن مصابة والعلم الأمريكي الذي يرفرف خلفه هي بالفعل رمز إبداعي في أعينهم للروح القتالية لبطلهم" بحسب تعبيره.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى مؤيديه الليلة الماضية، كتب دونالد ترامب هذه الجملة: "لن أستسلم أبدًا".