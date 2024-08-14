قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن التوغل العسكري الأوكراني في روسيا "خلق معضلة حقيقية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن أنه جرى إطلاعه كل 4 - 5 ساعات على تحركات أوكرانيا، وأن مسؤولي بلاده على اتصال دائم بالأوكرانيين بشأن هذه الخطوة.

واقتحم حوالي ألف جندي أوكراني الحدود الروسية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي 6 أغسطس/ آب بالدبابات والمركبات المدرعة.

وقال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن هدف التوغل الأوكراني في "كورسك" يبدو أنه إجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا للدفاع عن الأراضي الروسية ضد الهجوم عبر الحدود.

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وقدمت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا لأغراض دفاعية إلى حد كبير، إذ تحاول كييف صد العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير/ شباط 2022.

وفي مايو/ أيار الماضي، سمح بايدن لكييف بإطلاق أسلحة أمريكية على أهداف عسكرية داخل روسيا تدعم هجوما ضد مدينة "خاركيف" شمال شرق أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن أوكرانيا لم تبلغه مسبقاً بتوغلها في منطقة "كورسك". وردّت القوات الروسية ، الثلاثاء، على القوات الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أي دور لواشنطن في العملية.