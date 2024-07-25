أثار تصرف ضابط شرطة غضبا واسعا في بريطانيا وعبر الفضاء الإلكتروني، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سلوكا عنيفا من الضابط خلال عملية اعتقال في مطار مانشستر.

ويظهر ضابط الشرطة في المقطع وهو يركل رأس رجل ملقى على الأرض في المطار ويضربه بعنف، وسط صيحات من المسافرين الموجودين في المكان.

وتسمع في المقطع أصوات رجال شرطة آخرين وهم يحذرون المسافرين من الاقتراب، ويطلبون منهم الرجوع إلى الخلف.

وتداولت منصات إلكترونية ووسائل إعلام عالمية مقطع الفيديو، وسط تفاعل واسع وحالة غضب تجاه التصرف العنيف من ضابط الشرطة، فيما ذكرت أنباء أن الشرطة البريطانية اتخذت إجراءات تجاه الحادثة والضابط المتورط.

وردا على الانتقادات نقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم شرطة مانشستر أن الضباط تعرضوا لـ"هجوم" أثناء محاولتهم اعتقال شخص بعد شجار وقع في بالمطار يوم الثلاثاء، وأن ثمة خطرا كان واضحا" أثناء هذا الاعتداء من أخذ أسلحتهم النارية منهم.

ومع ذلك أقرت الشرطة بـ"مخاوف سوء سلوك من الشرطة".

وذكر ناشطون أنه تمت إقالة ضابط شرطة من مهامه العملياتية بعد التحقيق معه في الحادثة.