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بايدن: أنا صهيوني وملتزم بالسباق الرئاسي ما لم يصدمني قطار

بايدن: أنا صهيوني وملتزم بالسباق الرئاسي ما لم يصدمني قطار
الرئيس الأمريكي جو بايدنالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 4:00 ص

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفسه بـ"الصهيوني"، مؤكدا أنه "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا".

وكثيرا ما وصف بايدن نفسه بـ"الصهيوني" قبل وبعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

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وأشاد بايدن في مقابلة مسجلة مع شبكة "كومبلكس"، بـ"جهوده لتوصيل المساعدات إلى غزة"، قائلا "أنا جعلت المصريين يفتحون الحدود لعبور البضائع والأدوية والغذاء، لقد كنت داعما جدا للفلسطينيين، لكن حماس، هم مجموعة من البلطجية".

وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال بايدن، "أنا ملتزم بنسبة 1000٪ بالاستمرار في السباق الرئاسي، ما لم يصدمني قطار".

جو بايدنغزةحماس

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