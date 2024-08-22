أعلن رئيس الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الخميس، استهداف مطار أوستافييفو وقاعدة ميليروفو الجوية في روسيا بطائرات مسيرة، وفق الأناضول.

وذكر بودانوف في تصريحه لموقع The War Zone الإخباري أن قوات بلاده نفذت عمليات ضد بعض المنشآت في روسيا باستخدام مسيرات أمس الأربعاء.

وأوضح أن القوات نفذت هجومًا بطائرات مسيرة على مركز استطلاع تقني لاسلكي قرب العاصمة موسكو، ومطار أوستافييفو.

وأضاف بودانوف أنهم هاجموا أيضًا قاعدة "ميليروفو" الجوية العسكرية في منطقة روستوف بالمسيرات.

وأفاد بأنه تم استخدام ما يقرب من 50 مسيرة في الهجمات، وأنه يجري العمل لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.

