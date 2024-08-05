

نفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أن تكون وراء حملة ضغطت على الرئيس جو بايدن للانسحاب، بحسب شبكة "CBS" الأمريكية.

وقالت بيلوسي في برنامج (Sunday Morning Show) إن بايدن "يعرف أنني أحبه كثيرًا".

وأضافت بيلوسي:" لم أكن زعيمة لأي جماعة ضغط على بايدن، ولم أتصل بشخص واحد، ما أقوله هو أنني كنت على ثقة من أن الرئيس سيتخذ الاختيار المناسب لبلدنا، أيًّا كان ذلك الاختيار فسوف نستمر بدعمه".

وفي ردها على سؤال إن كان بايدن يستحق أن تُنحت صورته على "جبل راشمور"، أجابت "يمكنك إضافة بايدن".



وجبل راشمور هو نصب تذكاري لوجوه أربعة رؤساء أمريكيين منحوتة في الغرانيت في ولاية داكوتا الجنوبية.

وأشادت رئيسة مجلس النواب السابقة بالإنجازات التي حققها بايدن، بما في ذلك قيادته القوية لقمة حلف شمال الأطلسي مع رؤساء دول غربية أخرى، بحسب قولها.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من الانتخابات، ودعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت تقارير آنذاك إن قرار بايدن جاء بعد ضغوط مارستها شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي، مثل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.