اندلع حريق في منشأة عسكرية روسية في منطقة "فولغوغراد"، بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها، دون وقوع أي إصابات، وفق وكالة "رويترز".

وقال حاكم المنطقة جنوبي روسيا، أندريه بوتشاروف، إن حريقاً اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة.

وذكر بوتشاروف عبر تطبيق "تليغرام" أنه لم تقع إصابات.

كما لم يحدد حاكم منطقة فولغوغراد المنشأة التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن الهجوم ركز على قرية مارينوفكا حيث توجد قاعدة جوية تابعة للجيش.

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