ندّدت كوريا الشمالية بتوغل الجيش الأوكراني داخل الأراضي الروسية، واصفة إياه بـ "العمل الإرهابي"، متهمة واشنطن والغرب بدفع الوضع إلى الحرب العالمية الثالثة، وفقا لوكالة" الأنباء المركزية الكورية".

ونقلت "رويترز" عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، جاء فيه: "نندد بشدة بالهجوم المسلح على الأراضي الروسية من نظام زيلينسكي الحاكم الذي تحركه سيطرة الولايات المتحدة والغرب ودعمهما، بوصفه عملا عدوانيا وإرهابيا لا يغتفر".

وأكدت الوزارة أنها ستقف على الدوام إلى جانب روسيا، في مسعاها لحماية سيادتها.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد: إن "العملية الأوكرانية في روسيا هي نتيجة سياسة الولايات المتحدة الصدامية المناهضة لروسيا، التي تدفع الوضع إلى حافة حرب عالمية ثالثة".

وأضافت:"واشنطن سلّمت كميات "هائلة" من الأسلحة الفتاكة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

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وكانت كوريا الشمالية ارتقت إلى حد كبير بعلاقاتها مع روسيا خلال العام المنصرم، وعقد زعيما البلدين اجتماعي قمة، تعهدا خلالهما بتوطيد التعاون في المجالات جميعها.

ووقّع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في بيونغ يانغ، في يونيو/ حزيران، اتفاقية "شراكة استراتيجية شاملة"، تتضمن اتفاقا للدفاع المشترك.

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وتتهم كوريا الجنوبية وأوكرانيا والولايات المتحدة كوريا الشمالية بتوريد قذائف مدفعية وصواريخ إلى روسيا، لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

من جهتهما، تنفي بيونغ يانغ وموسكو هذه الاتهامات.