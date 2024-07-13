نتائج مخيبة لنتنياهو.. 72% من الإسرائيليين يرغبون باستقالته

نشر برنامج التحقيقات الإسرائيلي "ستوديو الجمعة" الذي تبثه قناة "الأخبار 12"، نتائج استطلاع للرأي، أظهر نتائج تبدو "مخيبة" بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومؤيديه.

وأظهر الاستطلاع، أن إجمالي 72% من العينة المشاركة مع استقالة بنيامين نتنياهو، سواء الآن أم عقب نهاية الحرب الدائرة على غزة في شهرها العاشر.

وبتحليل نتائج التصويت، وجد فريق الاستطلاع أن 44% من العينة مع استقالة نتنياهو الفورية، فيما يرى 28% من المشاركين أن عليه الاستقالة عقب نهاية الحرب، أي بإجمالي 72% من العينة المشاركة مع استقالة نتنياهو.

وعلى جانب آخر، رأى 22% من المشاركين أن نتنياهو ليس في حاجة إلى الاستقالة من منصبه سواء الآن أم بعد الحرب.

وبتحليل النتائج وفق الانتماء السياسي والحزبي للعينة، ظهر أن 50% من مؤيدي كتلة نتنياهو الحالية مع استقالته، سواء الآن أم بعد نهاية الحرب، فيما يرى 42% من المنتمين للكتلة ذاتها أنه لا ينبغي أن يستقيل إطلاقًا.

سؤال آخر طرحه فريق الاستطلاع، بشأن المسؤولية عن الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، ووجد أن 39% على قناعة بأن نتنياهو هو المسؤول الأساسي.

وترى نسبة قدرها 18% أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا هو المسؤول، بينما يعتقد 10% أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات.

ويرى 7% من المشاركين بالاستطلاع أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار يتحمل كامل المسؤولية، وهناك 4% فقط يعتقدون أن وزير الدفاع يوآف غالانت هو المسؤول الأول.

الاستطلاع تطرق لصفقة الأسرى بوضعها الراهن، ووجد أن 64% يؤيدون إبرام الصفقة لإعادة الرهائن الإسرائيليين، فيما يعارضها 15% فقط، وقال 21% إنهم ليسوا على دراية.

وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن نسبة قدرها 46% من المنتمين لما تسمى كتلة نتنياهو مع إبرام الصفقة بوضعها الراهن، بينما يعارضها 25% فقط من المنتمين للكتلة ذاتها.

الاستطلاع شمل عينة تضم 502 من الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ومن التوجهات والقطاعات جميعها، بنسبة خطأ بلغت 4.4%.