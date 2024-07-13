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نتائج مخيبة لنتنياهو.. 72% من الإسرائيليين يرغبون باستقالته

نتائج مخيبة لنتنياهو.. 72% من الإسرائيليين يرغبون باستقالته
بنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
ربيع يحيى
ربيع يحيى
13 يوليو 2024، 10:09 ص

نشر برنامج التحقيقات الإسرائيلي "ستوديو الجمعة" الذي تبثه قناة "الأخبار 12"، نتائج استطلاع للرأي، أظهر نتائج تبدو "مخيبة" بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومؤيديه.

وأظهر الاستطلاع، أن إجمالي 72% من العينة المشاركة مع استقالة بنيامين نتنياهو، سواء الآن أم عقب نهاية الحرب الدائرة على غزة في شهرها العاشر.

وبتحليل نتائج التصويت، وجد فريق الاستطلاع أن 44% من العينة مع استقالة نتنياهو الفورية، فيما يرى 28% من المشاركين أن عليه الاستقالة عقب نهاية الحرب، أي بإجمالي 72% من العينة المشاركة مع استقالة نتنياهو.

وعلى جانب آخر، رأى 22% من المشاركين أن نتنياهو ليس في حاجة إلى الاستقالة من منصبه سواء الآن أم بعد الحرب.

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وبتحليل النتائج وفق الانتماء السياسي والحزبي للعينة، ظهر أن 50% من مؤيدي كتلة نتنياهو الحالية مع استقالته، سواء الآن أم بعد نهاية الحرب، فيما يرى 42% من المنتمين للكتلة ذاتها أنه لا ينبغي أن يستقيل إطلاقًا.

سؤال آخر طرحه فريق الاستطلاع، بشأن المسؤولية عن الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، ووجد أن 39% على قناعة بأن نتنياهو هو المسؤول الأساسي.

وترى نسبة قدرها 18% أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا هو المسؤول، بينما يعتقد 10% أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق هرتسي هاليفي، يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات.

ويرى 7% من المشاركين بالاستطلاع أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار يتحمل كامل المسؤولية، وهناك 4% فقط يعتقدون أن وزير الدفاع يوآف غالانت هو المسؤول الأول.

الاستطلاع تطرق لصفقة الأسرى بوضعها الراهن، ووجد أن 64% يؤيدون إبرام الصفقة لإعادة الرهائن الإسرائيليين، فيما يعارضها 15% فقط، وقال 21% إنهم ليسوا على دراية.

وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن نسبة قدرها 46% من المنتمين لما تسمى كتلة نتنياهو مع إبرام الصفقة بوضعها الراهن، بينما يعارضها 25% فقط من المنتمين للكتلة ذاتها.

الاستطلاع شمل عينة تضم 502 من الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ومن التوجهات والقطاعات جميعها، بنسبة خطأ بلغت 4.4%.

إسرائيل

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