يرى رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، أن الصين تستطيع، إذا أرادت، أن تنهي الحرب الروسية الأوكرانية "بمكالمة هاتفية واحدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب موقع بزنس إنسايدر، فإن ستوب أشار إلى "التقارب اللامحدود" بين روسيا والصين واعتماد موسكو على العملاق الآسيوي لمواجهة العقوبات الاقتصادية الخانقة من الغرب.

وقال ستوب، في التصريحات التي نقلها الموقع، إن "الصين يمكن أن تمتلك مفتاح إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وأعتقد أن روسيا تعتمد إلى حد كبير على الصين في الوقت الحالي، لدرجة أن مكالمة هاتفية واحدة من الرئيس شي جين بينغ ستحل هذه الأزمة".

وأضاف أن "التوسط في حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية سيكون في مصلحة الصين. وحال كانت الصين مهتمة حقًّا بعلاقات متناغمة بين الدول القومية، فلا يمكنها السماح لدولة مثل روسيا بشن حرب إمبراطورية عدوانية واستعمارية في نهاية المطاف ضد دولة قومية مستقلة".

وأشار الموقع إلى أن الصين دعت مرارًا إلى السلام في أوكرانيا، وشددت على عقد مؤتمر للسلام يحضره الطرفان المتنازعان، روسيا وأوكرانيا.

جدير بالذكر أن الصين لم تحضر مؤتمر السلام الأوكراني في سويسرا في يونيو/ حزيران الماضي؛ لأن روسيا لم تُدعَ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ "لقد أصرَّت الصين دائمًا على ضرورة موافقة كل من روسيا وأوكرانيا على مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف، وعلى ضرورة مناقشة جميع مقترحات السلام بطريقة عادلة ومتساوية".