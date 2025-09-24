كُرمى لغزة.. فنانة من أصل ألباني تُنهي خدمات مدير أعمالها (فيديو إرم)

أنهت خدمات مدير أعمالها كُرمى لفلسطين، النجمة العالمية دوا ليبا، ذات الأصول الألبانية، تقيل ديفيد ليفي بعد أن تبين توقيعه على رسالة سرية موجهة إلى مؤسس مهرجان "غلاستونبري"، طالبه فيها بإلغاء مشاركة فرقة الراب الأيرلندية "Kneecap" المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية.

الرسالة التي تم الكشف عنها واطلعت دوا ليبا عليها، حملت مزاعم سياسية ضد الفرقة في محاولة لاستبعادها من المهرجان، وهو ما اعتبرته ليبا خيانة لقناعاتها، ولا سيما أنها أعلنت مرارا دعمها العلني للفلسطينيين وانتقاداتها المتكررة للحرب الإسرائيلية على غزة.

ولأسباب تتعارض مع قيمها الإنسانية، أنهت النجمة دوا ليبا علاقتها المهنية تمامًا بمدير أعمالها، في خبر ضجّ عربيًّا ولاقى ترحيبًا واسعًا، فيما واصل منظمو المهرجان دعمهم للفرقة، التي قدمت عرضها دون أي عوائق.