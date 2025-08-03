"خطة مستفزة".. ترامب يريد بناء قاعة رقص بالبيت الأبيض (فيديو إرم)

ترامب يريد بناء قاعة رقص فاخرة داخل البيت الأبيض بتكلفة 200 مليون دولار.. مشروع يثير الجدل سيُقام بجوار الجناح الشرقي.

بحسب ترامب يهدف المشروع إلى ترك "إرث رئاسي عظيم".. لكن منتقديه يرونه عرضا استعراضيا متغطرسا في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية.

ترامب يُصر: "الرؤساء كانوا يحلمون بهذه القاعة منذ أكثر من 150 عامًا، وأنا فقط من سيبنيها"، ووعد بأن يدفعها هو والمتبرعون، دون أموال حكومية.. لكن هل هذه هي أولوية أميركا الآن؟

الديمقراطيون هاجموا الخطة بضراوة، ووسائل الإعلام شبّهتها بمحاولة لصرف الأنظار عن ملفات خطيرة.. قاعة رقص في قلب السلطة بين من يرى فيها إرثًا فنيًا، ومن يراها فضيحة سياسية مكسوّة بالذهب.