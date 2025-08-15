"سأنسحب فوراً".. لماذا هدد ترامب بإلغاء قمة بوتين من الجو؟ (فيديو إرم)

من على متن الطائرة الرئاسية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا واضحًا: "إذا لم تسر الأمور كما أريد، سأغادر فورًا".

تصريحه جاء في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أثناء توجهه إلى ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار ذات علاقة ترامب: إذا لم يسر لقاء بوتين على ما يرام "سأغادر"

ترامب شدد على مطلب أساسي: وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال: "لا أعرف إن كانت القمة ستنجح… لكن إن لم تفعل، فلن أبقى هناك طويلًا".

ورغم الحديث عن مشاركة أوكرانيا وأوروبا، قال ترامب "أوروبا لا تملي عليّ ما أفعله".

كما أوضح أنه لن يبرم أي اتفاق مع بوتين دون مشاركة زيلينسكي.

فهل تكون قمة ألاسكا بداية الحل أم لحظة الانفجار؟