مولوتوف في قلب القاهرة.. جارة تنتقم بالنار (فيديو)

في حادثة غريبة أثارت الذهول في أحد أحياء القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة في منطقة عين شمس بعدما أقدمت على مهاجمة جيرانها بزجاجات مولوتوف حارقة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الشارع وإثارة حالة من الفزع بين السكان.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السيدة بررت تصرفها العنيف بتعرضها المتكرر للاستفزاز من قبل الجيران؛ ما دفعها إلى تنفيذ عمل انتقامي خطير يهدد حياة الآخرين.

قوات الأمن تحركت سريعًا إلى الموقع وتمكنت من ضبط المتهمة والأدلة المستخدمة في الهجوم، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق معها، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة لردع مثل هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى كوارث اجتماعية.