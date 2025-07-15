من طهران إلى كرمنشاه.. انفجارات غامضة تفتح الباب لـ"حرب صامتة" (فيديو إرم)

استفاقت طهران على دوي انفجارات هزّت أرجاء المدينة وأثارت حالة من الذعر والارتباك، بينما اشتعلت النيران في أحد المباني وسط أنباء متضاربة وغياب أي تأكيد رسمي للحادثة.

وفيما التزمت السلطات الإيرانية الصمت، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب تتصاعد من مواقع متعددة وسط سحب كثيفة من الدخان الأسود غطّت السماء.

الفرضيات تعددت، لكن الأكثر تداولًا أن طائرات حربية إسرائيلية هي من نفذت غارات خاطفة على مواقع عسكرية داخل العاصمة، في تصعيد غير مسبوق يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة.

الأمر لم يتوقف عند طهران، فأنباء "غير مؤكدة" تحدثت عن اغتيال قيادي رفيع في الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم استهدف مقرًّا عسكريًّا في مدينة مشهد، بينما أُفيد بسماع دوي انفجار آخر غربي البلاد، تحديدًا في كرمنشاه بالقرب من منطقة "بشتيه كاش".